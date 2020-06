Do kontroli pokazał sfałszowane zaświadczenie o śmierci ojca

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Rosji, narodowości białoruskiej, który podstępem wjechał do Polski. Do kontroli przedstawił sfałszowane zaświadczenie o śmierci swojego ojca.

Podróżny stawił się do odprawy w sobotę (27 czerwca) na przejściu w Grzechotkach, na kierunku wyjazdowym z Polski. Okazało się, że mężczyzna figuruje w bazach danych do zatrzymania. Dwa miesiące wcześniej Rosjanin by uniknąć kwarantanny i móc wjechać do Polski, przedstawił do kontroli sfałszowane zaświadczenie o śmierci ojca. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bezledach, bo tam wówczas 46-latek przekraczał granicę, zezwolili mu na wjazd. Mężczyzna miał tranzytem pojechać na Białoruś, by uczestniczyć w pogrzebie ojca. Zamiast na Białoruś udał się do pracy w Polsce. Funkcjonariusze z PSG w Bezledach ustalili, że mieszkaniec Kaliningradu nie miał zamiaru opuszczać terytorium RP, a jego ojciec zmarł 15 lat temu.

Podróżny usłyszał zarzut przekroczenia granicy podstępem, przy użyciu sfałszowanego zaświadczenia. Przyznał się i poddał dobrowolnie karze. 46-latek musi zapłacić 4 tys. grzywny. Otrzymał również decyzję zobowiązującą go do powrotu do swojego kraju oraz zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen na okres jednego roku.