Dostał mandat na 5 tysięcy złotych

Pewien 45-latek zatrzymany do kontroli w jednej z podpasłęckich miejscowości został ukarany mandatem wysokości aż 5000 złotych. Mężczyzna otrzymał także 15 punktów karnych. Mimo mandatu jego sprawa trafi do sądu, bo nie posiadał on uprawnień do kierowania ciągnikiem z przyczepą.

Do tego zdarzenia doszło w czwartek (18 kwietnia) przed godziną 9 na ul. Polnej w Pasłęku. Przechodnie zaalarmowali policję o mężczyźnie, brawurowo kierującym ciągnikiem rolniczym z przyczepą, który przejeżdżając przez przejście dla pieszych o mało nie potrącił dziecka. Nie mogąc wyhamować całym składem, ominął przejście po lewej stronie wysepki dla pieszych. Gdy kilka kilometrów dalej policjanci zatrzymali mężczyznę do kontroli, okazało się, że 45-latek nie posiada uprawnień do kierowania takim zespołem pojazdów. Za popełnione wykroczenie stworzenia zagrożenia został rozliczony mandatem w wysokości 5000 złotych oraz 15 punktami karnymi. Do sądu trafił wniosek o ukaranie za kierowanie bez uprawnień.

nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu