"Duże zainteresowanie wczasami niedzielnymi" (Głos z przeszłości, odc. 172)

- Obecnie zainteresowanie imprezami niedzielnymi jest słabsze, ze względu na wyjazdy robotników w święta na żniwa. Po zakończeniu jednak żniw wczasy niedzielne powinny być organizowane na szerszą skalę pisała prasa o tzw. "wczasach niedzielnych" w 1950 r.

Niedziela na portElu oznacza Głos z przeszłości. O czym pisała prasa ponad siedem dekad temu?

Szerzej rozwinąć organizację wczasów niedzielnych

"W roku bież. elbląski oddział biura podróży Orbis, współpracując z kierownictwem poszczególnych zakładów pracy, przystąpił do organizacji tzw. wczasów niedzielnych.

Imprezy te dają dobry odpoczynek robotnikom i pracownikom i powinny też być jak najszerzej propagowane pomiędzy załogami wszystkich przedsiębiorstw. Nie wszystkie jednak dyrekcje doceniły ich znaczenie. Robotnicy Zakładów Przemysłu Odzieżowego i Fabryki Wyrobów Metalowych oraz z niektórych innych zakładów prawie nie korzystają z tych wczasów. Dowodzi to, że referaty socjalne tych przedsiębiorstw nie wykazały inicjatywy w zapewnieniu ludziom odpowiednich warunków wypoczynku po tygodniowej pracy przy warsztacie.

Duże zainteresowanie wczasami niedzielnymi przejawiły natomiast referaty socjalne Zakładów Mechanicznych i Miejskich Zakładów Przemysłu Drzewnego.

Obecnie zainteresowanie imprezami niedzielnymi jest słabsze, ze względu na wyjazdy robotników w święta na żniwa. Po zakończeniu jednak żniw wczasy niedzielne powinny być organizowane na szerszą skalę. W związku z tym należy już dzisiaj zwrócić uwagę na konieczność różnorodności wycieczek. Dotychczas wyjazdy ograniczały się prawie do Krynicy Morskiej, chociaż interesujące byłyby np. takie wycieczki na jeziora mazurskie, do Fromborka lub Malborka, elbląski oddział Orbisu powinien wziąć to również pod rozwagę".

Nowe komisje PRN przystąpiły do pracy

"W czasie drugiej Powiatowej Rady Narodowej zmieniono skład personalny wszystkich komisji, czynnych przy Prezydium Rady. Złożone na tym posiedzeniu sprawozdania z dotychczasowej pracy komisji PRN wykazały, że wiele z nich nie przejawiało żywszej działalności. Np. Komisja Finansowo-Budżetowa i Komisja Zdrowia w ostatnim okresie nie odbyły żadnego posiedzenia.

Nowe komisji przystąpiły już do pracy, nawiązując ściślejszą łączność z mieszkańcami poszczególnych ośrodków w powiecie".

Reorganizacja komitetu współzawodnictwa w ESS

"W świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Spożywców odbyło się zebranie wszystkich pracowników, na omówiono dotychczasową działalność komitetu, dokonano wyboru nowego. Przewodniczącym komitetu wybrano Kazimierza Domżałę, a sekretarzem – Z. Jasiewicza".

Kina

"Kino Bałtyk – Wyspa szczęścia, film. prod. węgierskiej

Kino Mars – Młoda gwardia, film. prod. radzieckiej".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 208, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.