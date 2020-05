Dwa przekroczenia prędkości

Dwóch kierujących rozstało się ze swoimi prawami jazdy na najbliższe 3 miesiące. Powód: przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

Pierwszy z mężczyzn to 55-latek zatrzymany przez policjantów ruchu drogowego przy ul. Dębowej w Elblągu. Mężczyzna kierował osobowym volkswagenem, którego rozpędził do 106 km/h, w miejscu gdzie jest ograniczenie do 50 km/h.

Drugi z kontrolowanych kierujących został zatrzymany, gdy jechał ulicą Dworcową w Pasłęku. 28-latek kierował volkswagenem i jechał z prędkością 86 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do zaledwie 30 km/h.

Za tego rodzaju wykroczenie przewidziano mandat w wysokości 500 złotych oraz 10 punktów karnych. Kierującemu zatrzymywane są uprawnienia do kierowania na czas trzech miesięcy.