Dzielnicowi z Tolkmicka zatrzymali złodzieja na gorącym uczynku 

Dzielnicowi z Tolkmicka zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który z terenu posesji w Suchaczu usiłował ukraść metalowe ogrodzenie działki. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek (31 stycznia) w miejscowości Suchacz (gm. Tolkmicko). Dzielnicowi zatrzymali na gorącym uczynku 37-latka, który z terenu posesji próbował ukraść metalowe słupki, stanowiące część ogrodzenia. Jego łupem miały także paść elektronarzędzia, deski, rynny oraz hydrant, które wcześniej przygotował do transportu. Mężczyzna był przygotowany do kradzieży. Policjanci zabezpieczyli przy nim wyciągarkę z linami. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Nie był wcześniej karany. Funkcjonariusze sprawdzają czy nie był sprawcą innych kradzieży na terenie gminy Tolkmicko.