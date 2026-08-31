Fałszywe apartamenty nad morzem. Trop prowadził do Elbląga

Kryminalni z Nowego Dworu Gdańskiego zatrzymali 21-letniego mieszkańca Elbląga podejrzanego o oszustwa związane z fikcyjnym wynajmem apartamentów w Krynicy Morskiej. Usłyszał 7 zarzutów i przyznał się do ich popełnienia.

W okresie wakacyjnym do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim zgłaszały się osoby, które zawiadamiały funkcjonariuszy o oszustwach związanych z wynajmem apartamentów w Krynicy Morskiej.

- Pokrzywdzeni zainteresowani ofertami zamieszczonymi w Internecie dokonywali wpłat na poczet rezerwacji, jednak po przekazaniu pieniędzy kontakt z osobą oferującą wynajem urywał się. Okazywało się również, że wskazane w ogłoszeniach apartamenty nie były przeznaczone do wynajęcia przez osobę, z którą pokrzywdzeni nawiązali kontakt - informuje Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim.

W wyniku prowadzonych działań kryminalni ustalili podejrzanego o dokonywanie oszustw Okazał się nim 21-letni Elblążanin. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli szereg przedmiotów, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Funkcjonariusze znaleźli między innymi 18 telefonów komórkowych, komputery stacjonarne, laptopy oraz karty SIM.

- Zabezpieczony sprzęt i materiały będą poddawane dalszej analizie. Ich dokładne sprawdzenie może pozwolić na ustalenie kolejnych osób pokrzywdzonych oraz okoliczności innych podobnych przestępstw - informuje KPP w Nowym Dworze Gdańskim.

Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów dotyczących oszustw. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Sprawa jest rozwojowa i pozostaje w toku. Policjanci nadal wykonują czynności mające na celu ustalenie pełnego zakresu działalności 21-latka. Nie wyklucza się przedstawienia mu kolejnych zarzutów. Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanego prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji trzy razy w tygodniu oraz poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy złotych. Za oszustwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.