Funkcjonariusze Grupy SPEED zatrzymali poszukiwanego mężczyznę 

Policyjny patrol Grupy SPEED zatrzymał 32-latka, który w miejscowości Krykajny przekroczył dozwoloną prędkość. Mężczyzna seatem altea jechał 79 km/h w miejscu, gdzie było ograniczenie do 50 km/h. Za to wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 400 złotych i 7 punktami karnymi.

To jednak nie koniec tej sobotniej (28 stycznia) historii, ponieważ mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Powód: był poszukiwany, ponieważ miał do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, ale to dalej nie koniec.

Mężczyzna odpowie za kierowanie autem bez uprawnień jak również jazdę pod wpływem alkoholu. Badanie alkotestem wykazało bowiem blisko promil alkoholu w organizmie. Policjanci sprawdzili również auto, którym kierował 32-latek. Tu okazało się, że tablice rejestracyjne są od innego samochodu. Mężczyzna tłumaczył, że założył „polskie tablice”, by nie rzucać się w oczy i uniknąć kontroli drogowej „niepotrzebnej” w jego przypadku kontroli drogowej. Dodatkowo 32-latek był poszukiwany listem gończym przez stronę niemiecką. Po zatrzymaniu trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.