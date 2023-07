Grabarz stanie przed sądem

W sierpniu rozpocznie się proces 30-letniego Marka K., byłego pracownika Zakładu Pogrzebowego Charon z Elbląga. Mężczyzna jest oskarżony o usiłowanie ograbienia grobów oraz o znieważenie zwłok. O tej sprawie pisaliśmy m.in. w tym artykule.

Jak informuje sędzia sądu okręgowego Tomasz Koronowski, pierwsza rozprawa Marka K. odbędzie się 9 sierpnia w Sądzie Rejonowym w Elblągu.

Przypomnijmy, jakie były ustalenia Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, która prowadziła tą sprawę. - Mężczyzna zatrudniony był w Zakładzie Pogrzebowym Charon i pracował przy pochówkach. We wrześniu 2022 r. w trakcie jednego z pochówków wyjął z grobu złożone w nim przez członków rodziny przedmioty: zegarek oraz tytoń. Z uwagi na interwencję innego pracownika zakładu odstąpił od ich zaboru. Również we wrześniu 2022 r. w trakcie kolejnego pochówku, po otwarciu trumny przeszukał kieszenie ubioru zmarłego celem odnalezienia włożonych przez rodzinę papierosów. Nie znalazł ich, bowiem zostały przełożone w inne miejsce przed zamknięciem trumny. Trumny nie zamknął we właściwy sposób, co spowodowało częściowe zasypanie zwłok bezpośrednio ziemią. Tym samym dopuścił się ich znieważenia – informowała nas w kwietniu Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Jak podkreślała Grażyna Wawryniuk, w toku postępowania przygotowawczego na podstawie zebranego materiału dowodowego, w tym wyników eksperymentu procesowego, prokurator zarzucił mężczyźnie popełnienie czynu usiłowania ograbienia grobu oraz znieważenia zwłok. - Oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Zagrożone są one karą pozbawiania wolności do lat 8. Celem zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa prokurator zastosował wobec mężczyzny wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu wykonywania jakichkolwiek prac zwianych z pochówkami zmarłych – informowała Grażyna Wawryniuk.

O sprawie przeczytacie również w tym artykule.