Groźne zdarzenie z udziałem motocyklisty. Jechał za szybko i wypadł z drogi

Policjanci wyjaśniają okoliczności kolizji, do której doszło na drodze w okolicach podelbląskich Kadyn. 27-letni motocyklista, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do umiejętności i wypadł z drogi. Doznał urazu nogi i trafił do szpitala. Był trzeźwy. Policjanci ostrzegają przed brawurą.

Do zdarzenia doszło w minioną środę (10 sierpnia) na łuku drogi w okolicach miejscowości Kadyny. Tam 27-letni kierujący motocyklem yamaha stracił panowanie nad jednośladem zjechał z drogi i przewrócił się. Doznał urazu nogi i trafił do szpitala. Na szczęście nikt inny nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Motocyklista był trzeźwy. Policjanci ostrzegają przed brawurą na drodze. Piękna, słoneczna pogoda i sprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że kierujący czują się pewniej, jeżdżą szybciej i niestety czasami tracą czujność. W grę wchodzi także brawura, która u niektórych kierowców włącza się bez względu na wiek.

Pamiętajmy, że nadmierna prędkość jest główna przyczyną wypadków na drodze!

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg