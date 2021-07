Grzywna za karambol na siódemce

29-letni mężczyzna został skazany przez sąd za dwie kolizje drogowe, w tym jedną z radiowozem. Musi teraz zapłacić 2000 złotych grzywny, ma także 12-miesięczny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.

Do wydarzeń, za które 29-latek wylądował na ławie sądowej, doszło w grudniu 2020 r. Mężczyzna jadąc drogą nr 7 i jednocześnie uciekając przed policyjnym patrolem stracił panowanie nad swoim volvo i zjechał na pobocze i uderzył w barierę ochronną oraz radiowóz. Mężczyzna uderzył także w lawetę, z której spadł na volvo inny samochód.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Wspomniana grzywna i zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów dotyczy popełnionych przez 29-latka wykroczeń związanych z kolizjami. Dodatkowo odpowie on również za przestępstwo, jakim jest niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Kodeks karny przewiduje odpowiedzialność gdzie górna granica kary to 5 lat pozbawienia wolności.