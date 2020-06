Hałasem uprzykrzał sąsiadom życie. Sąd skazał go na grzywnę

Sąd Rejonowy w Elblągu skazał na 300 zł grzywny 56-latka z Elbląga, który notorycznie zakłócał spokój swoim sąsiadom.

56-latek to mieszkaniec osiedla w północnej części Elbląga. Skutecznie uprzykrzał życie swoim sąsiadom. Głośno słuchał muzyki o każdej porze dnia i nocy, rzucał różnymi przedmiotami z domu, krzyczał, przeklinał i awanturował się. Interweniujący policjanci skierowali wobec 56-latka wniosek do sądu. Ten z kolei uznał mężczyznę winnym wykroczenia i skazał go na grzywnę w wysokości 300 zł.