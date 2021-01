Handlowali marihuaną i amfetaminą

Do 12 lat pozbawienia wolności grozi trzem mężczyznom zatrzymanym w Pasłęku. Policjanci znaleźli przy nich marihuanę i amfetaminę. Wszyscy usłyszeli zarzuty usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Mężczyźni zostali zatrzymani na parkingu cmentarza w Pasłęku przy ul. Steffena. W samochodzie jednego z podejrzanych kryminalni znaleźli torbę, a w niej 200 gramów marihuany oraz wagę elektroniczną. Jednak najwięcej narkotyków funkcjonariusze zabezpieczyli w pakunku, który znaleźli w pobliżu aut, jakimi przyjechali podejrzani – było to dwa kilogramy marihuany. Dodatkowo w mieszkaniu jednego z mężczyzn funkcjonariusze znaleźli 35 gramów amfetaminy. Do policyjnego aresztu trafiło dwóch 36-latków oraz 24-latek. Wszyscy usłyszeli zarzuty usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec nich areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.