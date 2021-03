Handlowali marihuaną, teraz staną przed sądem

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili narkotykową szajkę. Zorganizowana grupa przestępcza przemycała marihuanę z Hiszpanii do Polski.

W minionych dniach lutego br. do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim trafił akt oskarżenia przeciwko piątce mężczyzn, zamieszanych w handel narkotykami.

Pierwszym zatrzymanym w sprawie był 35-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego, który wiózł prawie 30 kg narkotyków z Hiszpanii. Mężczyzna trafił w ręce służb w październiku 2018 roku. Wyrokiem sądu z 2019 roku odbywa on 3-letnią karę pozbawienia wolności.

W toku śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim, funkcjonariusze z W-MOSG ustalili, że 35-latek nie jest jedynym uczestnikiem dostawy narkotyków z Hiszpanii. W nielegalny biznes zamieszanych było jeszcze 5 osób w wieku 29-48 lat, to mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Każdy z mężczyzn miał konkretną rolę w grupie przestępczej. Jedni zajmowali się organizowaniem kupna narkotyków poza granicami naszego kraju oraz zlecali ich przewóz do Polski. Kolejni odbierali je na terytorium RP i przekazywali do dalszej dystrybucji.

29-latek odpowie za pomaganie, ułatwianie i podżeganie osób zamieszanych w handel narkotykami. Natomiast pozostała czwórka usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nabywania i sprowadzania około 60 kg marihuany z Hiszpanii do Polski, wartych ponad 2 mln.

Grozi im nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Wcześniejszy komunikat w sprawie tutaj.