Izba Dyscyplinarna zawiesiła w czynnościach sędziego Rutkiewicza

W środę (15.12) Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła na czas nieokreślony w czynnościach służbowych sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Macieja Rutkiewicza. Obniżono mu też wynagrodzenie o 40 procent - taką informację podało Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.

Izba Dyscyplinarna posiedzenie w tej sprawie rozpoczęła już we wtorek (14.12) o godz. 10. Jak podaje portal www.rp.pl po rozpoczęciu posiedzenia obrońcy sędziego Rutkiewicza (stawił się przed Izbą) złożyli wniosek o odroczenie sprawy i wyznaczenie posiedzenia jawnego. Wniosek przepadł, ale niejednogłośnie, jeden z sędziów opowiedział się za nim. Był również kolejny wniosek obrony: o wyłączenie dwójki sędziów i wywołał dłuższą przerwę (zgodnie z procedurą musi go rozpoznać inny sędzia). Kilka razy zmieniano godzinę wznowienia posiedzenia, aż odroczono ją do środy, 15 grudnia.

W środę Izba Dyscyplinarna zdecydowało o zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziego Rutkiewicza na czas nieokreślony i obniżeniu mu wynagrodzenia o 40 procent - taką informacje na Twitterze podało Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.

Przypomnijmy. Sędzia Maciej Rutkiewicz z Sądu Rejonowego w Elblągu został 9 listopada na miesiąc odsunięty od orzekania. Była to decyzja prezes tego sądu Agnieszki Walkowiak. Powodem było to, że sędzia umorzył sprawę przeciwko prokurator nadzorującej śledztwo w sprawie Amber Gold, bo uznał, że nielegalna Izba Dyscyplinarna nie uchyliła jej skutecznie immunitetu. Nie ma więc zgody na jej oskarżenie. O umorzenie wniosła oskarżona prokurator.

9 grudnia sędzia wrócił do orzekania. - Sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu Maciej Rutkiewicz przystąpił dzisiaj (9.12) do pracy orzeczniczej. Wskazuję, że z dniem 8 grudnia upłynął okres miesiąca przerwy w czynnościach służbowych sędziego Macieja Rutkiewicza, zarządzony przez prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu na podstawie art. 130 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a przy tym nie wpłynęła żadna informacja odnośnie ewentualnego zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych w oparciu o art. 130 § 3 tej samej ustawy – informował nas wówczas sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Potem okazało się, że sprawą sędziego zajmuje się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

We wtorek w Warszawie oraz Elblągu odbyły się pikiety poparcia dla sędziego Macieja Rutkiewicza.