Jechał bez prawa jazdy i spowodował kolizję. Sąd ukarał go grzywną 

Sąd Rejonowy w Elblągu ukarał grzywną 26-latka, który wsiadł za kierownicę bez prawa jazdy. Na domiar złego spowodował kolizję. Ten młody człowiek musi zapłacić 2,5 tys. zł kary i ma zakaz prowadzenia pojazdów na mechanicznych na okres 1 roku.

Do zdarzenia doszło 4 sierpnia 2022 roku na skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z ul. Piłsudskiego. 26-latek jechał skodą i najechał na tył lexusa, którego kierujący zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną. Okazało się, że sprawca kolizji nie miał w ogóle prawa jazdy, a samochód nie był dopuszczony do ruchu. Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny. Jest już wyrok w tej sprawie. Ten młody człowiek musi zapłacić 2 500 zł kary i ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.