Jechał przez miasto 112 km/h

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 21-latka, który jechał zbyt szybko swoim oplem ul. płk. Dąbka.

Za szybko o 52 km/h poruszał się po mieście pewien 21-latek. Mężczyzna rozpędził swojego opla do 112 km/h, a że było po godzinie 23.00 to ograniczenie było do 60 km/h. Oznacza to, że mężczyzna jechał o 52 km/h za szybko. Policjanci zatrzymali go na wysokości al. Piłsudskiego. Zatrzymano mu na 3 miesiące prawo jazdy oraz ukarano mandatem w wysokości 500 złotych i 10 punktami karnymi.

Rano natomiast inny kierujący również przy ul. Płk. Dąbka został zatrzymany, gdy jechał z prędkością 108 km/h. Konsekwencje były takie same jak w opisywanym wyżej wykroczeniu.