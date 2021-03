Jechał za szybko i był pod wpływem alkoholu

Określenie „po użyciu alkoholu” ma zastosowanie do kierujących, u których podczas badania alkotestem wynik nie przekroczył 0,5 promila alkoholu w organizmie. Tak było w przypadku pewnego 31-latka zatrzymanego przy ul. Mazurskiej.

Kontrola miała miejsce w lutym tego roku i sporządzony przez policjantów wniosek trafił do sądu. Dziś znamy już wyrok. 31-latek został zatrzymany, gdy kierował vw sharanem. Zmierzona przez policjantów prędkość to 76 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. W trakcie kontroli policjanci wyczuli od kierującego zapach alkoholu. Badanie alkotestem wykazało 0,50 promila. Zatrzymano mu prawo jazdy a sprawa trafiła do sądu. Ten skazał mężczyznę na grzywnę w wysokości 2 tysięcy złotych oraz 10 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów. Do kary zaliczono mu czas od chwili zatrzymania prawa jazdy czyli od 11 lutego.

Zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu występuje wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Natomiast stan nietrzeźwości występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem karanym aresztem lub grzywną. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest już przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

W obydwu przypadkach sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów.