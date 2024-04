Jechał za szybko, skończył z wyrokiem

29-letni mieszkaniec powiatu elbląskiego został ukarany przez sąd za zbyt szybką jazdę. Mężczyzna musi zapłacić 4 tysiące złotych grzywny i dodatkowo pokryć koszty sądowe.

Brawurowa jazda miała miejsce 4 listopada 2023 roku w podelbląskim Kazimierzowie, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 km/h. 29-latek rozpędził audi do 158 km/h. Wpadł na patrol drogówki. Policjanci skierowali wobec mężczyzny wniosek do sądu. Sąd wydał wyrok skazujący. Mężczyzna musi zapłacić 4 tysiące złotych grzywny oraz ma pokryć koszty sądowe w wysokości 400 zł.

Policjanci apelują, głównie do młodych kierowców. To właśnie na „top liście" przyczyn wypadków drogowych znajduje się nadmierna prędkość. Takie zachowanie charakteryzuje się brakiem wyobraźni, innymi słowy (lekceważenia - red.) tego, co może stać się na drodze przy prędkościach przekraczających te dozwolone. A może zdarzyć się wszystko, przebita opona, wyskoczy nam zwierzę, ktoś zaśnie za kierownicą albo będzie wyprzedzał i zjedzie na nasz pas ruchu. Nie zdążymy zareagować. Przy takich prędkościach jest to gotowy przepis na wypadek. Jak pokazują policyjne statystyki, takie brawurowe zachowania często kończą się tragicznie. Zatem kierowcy – noga z gazu!