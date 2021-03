Jechali bez praw jazdy, usłyszeli wyroki

Sąd Rejonowy w Elblągu wydał kolejne już wyroki w sprawach kierujących, którzy jechali bez uprawnień. Mężczyźni mają zapłacić w sumie 4 tys. zł grzywny i mają zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na rok oraz 2 lata.

Pierwszy przypadek dotyczy 33-latka, który 21 grudnia 2020 w miejscowości Suchacz kierował osobowego seata. Wyrokiem sądu musi zapłacić 2000 zł grzywny i nie może przez najbliższe 2 lata w ogóle kierować pojazdami mechanicznymi.

Kolejny przypadek miał miejsce 21 stycznia br. na ulicy Mazurskiej w Elblągu. 27-latek jechał renault. Nie miał prawa jazdy. Został zatrzymany do kontroli. Policjanci skierowali do sądu wniosek. On również musi zapłacić 2000 zł grzywny, ma zakaz prowadzenia na rok. Tym samym dopiero po tym czasie będzie mógł otrzymać uprawnienia, o które dopiero może się starać. Jeżeli w tym okresie zostanie zatrzymany za kierownicą, odpowie za przestępstwo. Za złamanie sądowego zakazu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.