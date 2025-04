Jechali za szybko

9 kwietnia, przez cały dzień elbląscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili działania kontrolne w ramach akcji „Prędkość". Ich celem była walka z brawurą, lekkomyślnością i nagminnym przekraczaniem dozwolonej prędkości – przyczynami wielu tragicznych w skutkach wypadków.

Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jednym z głównych zagrożeń na drogach. Podczas wczorajszych działań funkcjonariusze zatrzymali aż 61 kierowców, którzy jechali zbyt szybko. W dwóch przypadkach – w Milejewie oraz Nowym Dworze Elbląskim – doszło do tzw. „50+", czyli przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym, co skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy.

Policjanci wylegitymowali 92 osoby i przeprowadzili 85 kontroli pojazdów. W efekcie działań nałożyli 52 mandaty karne, 17 razy zastosowali pouczenia, a w 3 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Zatrzymano również 6 praw jazdy.

Niechlubnym bilansem dnia są także 4 nietrzeźwi kierujący. Jeden z przypadków zasługuje na szczególne wyróżnienie – dzięki obywatelskiej postawie dwóch kobiet udało się zatrzymać pijanego kierowcę samochodu ciężarowego. Mężczyzna dostarczał żywność do jednej z placówek pomocowych na terenie Elbląga. Kobiety, odbierając towar, wyczuły od niego alkohol i natychmiast powiadomiły policję, jednocześnie uniemożliwiając mu odjazd. Patrol potwierdził ich podejrzenia – 33-letni kierowca miał blisko promil alkoholu w organizmie. Został zatrzymany, a za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz utrata prawa jazdy.

Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Brawura za kierownicą może kosztować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Nadmierna prędkość zabija – nie tylko tych, którzy ją rozwijają.