Kara za kolizje... i inne wykroczenia

Fot. KMP w Elblągu

2 tysiące złotych grzywny musi zapłacić pewien 20-latek z Elbląga, który spowodował kolizje na skrzyżowaniu ulic Węgrowskiej i Płk. Dąbka. Sąd uznał, że mężczyzna nie zastosował się do obowiązku jazdy z prędkością umożliwiającą panowanie nad pojazdem. Kluczowe było również to, że nie miał uprawnień do kierowania i odjechał z miejsca zdarzenia...

Sytuacja dość odległa bo dotyczyła zdarzania z lutego tego roku. Dziś jednak znamy już wyrok, a jest to grzywna w wysokości 2000 złotych oraz sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na czas 24 miesięcy. To łączna kara dla 20-latka, który kierował hondą accord i spowodował kolizję. Co więcej, nie miał prawa jazdy i odjechał z miejsca zdarzenia. Auto pozostawił przy ul. Wiejskiej na miejscu dla osoby niepełnosprawnej. Teraz decyzją sądu mężczyzna ma dwuletni zakaz wsiadania za kierownicę auta. Jego złamanie to już przestępstwo z Kodeksu Karnego zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu