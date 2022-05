Kierował alfa romeo nie mając prawa jazdy 

Znamy już wyrok sądu jaki zapadł wobec pewnego 18-latka, który kierował alfą romeo i został zatrzymany przez policję. Sąd skazał go na grzywnę w wysokości 2500 złotych oraz 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów.

Sytuacja z kontrolą drogową miała miejsce 13 stycznia tego roku, przy ul. Płk. Dąbka. Tam policyjny patrol ruchu drogowego zatrzymał 18-latka jadącego alfą romeo. Jak się okazało mężczyzna nie miał prawa jazdy i nie przez to, że zapomniał zabrać z domu tylko bardziej "zapomniał zrobić”. Policjanci za kierowanie bez uprawnień skierowali wniosek o ukaranie do sądu. Dziś znamy już prawomocny wyrok jaki zapadł. Jest to grzywna w wysokości 2500 złotych oraz zakaz kierowania wszelkimi pojazdami przez rok.