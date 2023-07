Kierował audi, mając prawie promil alkoholu i amfetaminę pod fotelem 

Pewien 27-latek z Elbląga został zatrzymany do drogowej kontroli. Jak się okazało w aucie przewoził narkotyki a sam był pod wpływem alkoholu, dodatkowo miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Cała sytuacja rozegrała się wczoraj (17.07) około godz. 23 przy ul. Malborskiej. Tam policjanci patrolowo-interwencyjni zatrzymali osobowe audi, którym kierował 27-latek. Mężczyzna skręcał z al. Tysiąclecia właśnie w Malborską bez włączonego kierunkowskazu, nie miał podświetlonej tablicy rejestracyjnej… i to zainteresowało policjantów. W trakcie kontroli 27-latek zachowywał się nerwowo. Co więcej, próbował wcisnąć pomiędzy siedzenia plastikowe pudełko. Jak się okazało była w nim amfetamina. Policjanci zbadali także trzeźwość kierującego. Wynik badania to blisko promil alkoholu w organizmie.

Po sprawdzeniu danych 27-latka policjanci ustalili także, że od lutego 2023 mężczyzna ma sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.

27-latek trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwieje usłyszy zarzuty posiadania substancji odurzającej, kierowania w stanie nietrzeźwości i niestosowania się do orzeczenia sądu. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.