Kierował bez uprawnień – usłyszał wyrok 

33-letni mieszkaniec Elbląga został ukarany przez sąd grzywną i sądowym zakazem kierowania pojazdami. Mężczyzna jeździł autem bez prawa jazdy.

Sytuacja miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. 33-latek został zatrzymany przez policyjny patrol, gdy kierował audi ulicą Niepodległości w Elblągu. Policjanci skierowali do sądu wniosek o jego ukaranie. Mężczyzna musi teraz zapłacić grzywnę w wysokości 3 tys. złotych. Orzeczono wobec niego także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 7 miesięcy. Jego złamanie jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności.