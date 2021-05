Kierował nie mając uprawnień i zakłócał spokój

Pewien 23-latek z Elbląga, który został zatrzymany przez policjantów, gdy bez uprawnień jechał autem ulicą Giermków, poniósł już konsekwencje. Jego sprawa trafiła do sądu, a ten wydał wyrok.

Młody mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej przy ul. Giermków. Kierował osobowym audi. Wcześniej prowadzone było postępowanie o wykroczenie zakłócania spokoju poprzez głośne odtwarzanie muzyki przez 23-latka. Do sądu trafiły więc dwie sprawy. Ten wydał wyrok w sprawie krnąbrnego 23-latka, skazując go na grzywnę w wysokości 3500 złotych oraz 12 miesięcy zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.