Kierował samochodem pod wpływem narkotyków

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 31-latka, który kierował fordem galaxy. Pozytywnie wyszedł u niego test na obecność narkotyków w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj przy ul. Królewieckiej. Policjanci zatrzymali 31-latka, który kierował fordem galaxy. Policjantów zainteresowało pobudzone zachowanie mężczyzny. Co więcej znaleziono przy nim foliowe zawiniątko z amfetaminą. Kontrola drogowa zakończyła się wizytą w szpitalu w celu pobrania krwi do badań na zawartość narkotyków i zatrzymaniem 31-latka w policyjnym areszcie.

W innym przypadku policjanci obsługujący zdarzenie drogowe przy ul. Płk. Dąbka mieli do czynienia z młodym kierującym będącym pod wpływem narkotyków. Kierujący bmw nie dostosował prędkości do warunków (mokra nawierzchnia) i spowodował kolizję. W trakcie kontroli okazało się że ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Teraz odpowie za jazdę pod wpływem środków odurzających oraz spowodowanie kolizji.