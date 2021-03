Kierowca usłyszał wyrok za niebezpieczną jazdę

Wyprzedzał na podwójnej ciągłej i doprowadził do kolizji. Sąd skazał kierowcę za brawurową jazdę.

65-letni kierowca został skazany przez Sąd Rejonowy w Elblągu za brawurową i wyjątkowo niebezpieczna jazdę, która mogła zakończyć się tragicznie. Kierowca fiata na trasie K22 pod Elblągiem wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej na skrzyżowaniu. Zmusił innego kierowcę do zjechania na pobocze, co doprowadziło do kolizji. Skazany stracił prawo jazdy i dostał 1700 zł grzywny. Ma także pokryć koszty sądowe.

Zdarzenie miało miejsce 26 czerwca 2020 r. na trasie K22 pod Elblągiem. 65-letni mężczyzna jechał Fiatem Doblo w stronę Elbląga. Wyprzedzał inne pojazdy na podwójnej linii ciągłej. Na skrzyżowaniu i doprowadził do kolizji jadącego z naprzeciwka audi. Kierująca musiała uciekać na pobocze i w rezultacie uderzyła w przydrożny słupek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci sporządzili wniosek do sądu, który wydał wyrok. Za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym kierowca fiata stracił prawo jazdy. Został także ukarany grzywną w wysokości 1 700 zł. Dodatkowo musi pokryć koszty sądowe.

Policjanci ostrzegają – nikt na drodze nie jest bezkarny. Wszelkie niebezpieczne sytuacje należy zgłaszać na numery alarmowe.