Kierowcy z wyrokami

Znamy już wyroki jakie zapadły wobec dwóch kierujących kontrolowanych w lipcu przez elbląskich policjantów. Pierwszy przekroczył prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, drugi spowodował zagrożenie dla pieszych.

W pierwszym przypadku kierującym toyotą avensis był 34-latek, który jadąc ulicą Mazurską rozpędził swoje auto do prędkości 104 km/h. A że to teren zabudowany a mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 54 km/h, kontrolujący go policjanci skierowali wniosek do sądu. Ten skazał mężczyznę na grzywnę w wysokości 2 tys. zł.

Natomiast 55-latek, który fordem mondeo spowodował przy Grobli św. Jerzego w Elblągu zagrożenie dla pieszej przechodzącej przez przejście potrącając ją, na szczęście niegroźnie. Mężczyzna został ukarany przez sąd grzywną w wysokości 1500 złotych oraz na 6 miesięcy zatrzymano mu prawo jazdy.