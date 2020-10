Kierujący z promilami

Dwóch kierujących z wynikiem powyżej 2 promili alkoholu w organizmie, a jeden z wynikiem blisko 2 promili. To efekt wczorajszych (8 października) policyjnych kontroli drogowych. Kierujący zostali wyeliminowani z ruchu.

Pierwszym zatrzymanym był 67-latek. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli około 8.30 na al. Tysiąclecia, gdy kierował osobowym renault. Wynik badania alkotestem to 1,60 promila alkoholu w organizmie.

Drugi to 54-latek, który w Komorowie Żuławskim spowodował kolizję. Mężczyzna kierował chevroletem. Wynik badania alkotestem to 2,14 promila alkoholu w organizmie.

Patrol Wydziału Ruchu Drogowego około godz. 23 zatrzymał do kontroli 44-latkę, która kierowała toyotą avensis. Kobieta nie miała uprawnień do kierowania. Dodatkowo była pijana. Wynik badania to 2,10 promila alkoholu w organizmie.

We wszystkich przypadkach osoby usłyszą zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości. Grozi im za to kara do 2 lat pozbawienia wolności, grzywna a także sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.