Kolizja przy komendzie policji

Młody kierowca nie zachował należytej ostrożności i spowodował kolizję na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej z aleją Tysiąclecia. Jedna osoba została zabrana do szpitala na badania.

Dziś (15 lipca) około godz. 17:30 na skrzyżowaniu przy komendzie policji doszło do kolizji. Na miejsce przybyły dwa zastępy straży pożarnej, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Młody kierowca jadący al. Tysiąclecia chciał skręcić w lewo w ul. Hetmańską. Nie udzielił on pierwszeństwa przejazdu kierowcy jadącemu z Nowego Dworu Gdańskiego al. Tysiąclecia w kierunku ul. Grunwaldzkiej. Skodą jechały starsze osoby, 70-letnia pasażerka została zabrana do szpitala na badania, kierowcy nic się nie stało. Auto zostało odholowane przez lawetę.