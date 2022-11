Kradli katalizatory w dwóch województwach

Policjanci z Elbląga zwalczający przestępczość przeciwko mieniu zatrzymali dwóch mężczyzn. Udowodniono im już 10 kradzieży katalizatorów, których dokonali na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Sprawcy działali w sposób zorganizowany. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Kradzieży może być znaczniej więcej. Policjanci nadal ustalają pokrzywdzonych.

Obydwaj zatrzymani to 22-latkowie. Jeden spod Elbląga, drugi z Gdańska. Karani wcześniej za kradzieże i rozboje. Działali od listopada tego roku i byli dość dobrze zorganizowani. Wcześniej kradli tablice rejestracyjne i zakładali je na swoje auta robiąc rozpoznanie jeżdżąc po miastach województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Typowali samochody i wracali do nich nocą. Za pomocą narzędzi akumulatorowych wycinali katalizatory i uciekali. Spieniężali je w punktach skupu złomu. Wartość jednego katalizatora kształtowała się w cenie 1 200 złotych. Takich czynów policjanci naliczyli już 10. Do wszystkich się przyznali.

Niewykluczone, że podobnych kradzieży z ich udziałem będzie znacznie więcej. Śledczy sprawdzają zgłoszenia w innych miastach i kolejnych pokrzywdzonych. W mieszkaniu zatrzymanego, funkcjonariusze zabezpieczyli katalizator pochodzący z kradzieży, jak również narzędzie, którym się posługiwali.

Podejrzani dodatkowo odpowiedzą za kradzieże części samochodowych z terenu jednej z elbląskich firm. Ich łupem padały nowe siłowniki do pojazdów, tarcze, bębny o wartości 16 tys. złotych. Mają także na koncie włamanie do szkoły na terenie Fromborka, skąd zabrali lampy oraz metalowe elementy. Z kolei pod Pieniężnem ukradli przyczepkę samochodową, którą policjanci już odzyskali.

Zatrzymanym 22-latkom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.