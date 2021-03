Kubańczyk udawał Włocha

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Kuby, który do kontroli granicznej okazał sfałszowany włoski dowód osobisty. Mężczyzna podstępem usiłował przekroczyć granicę państwową wbrew przepisom, posługując się fałszywym dokumentem.

22 marca o godzinie 23.30 do odprawy stawił się pieszo 29-letni Kubańczyk. Mężczyzna do kontroli granicznej przedstawił włoski dowód osobisty. Okazało się, że miał również kubański paszport. Wyglądało na to, że posiada prawo pobytu we Włoszech i dlatego ma włoski dowód osobisty. Jednak w czasie weryfikacji dokumentów podróżnego, funkcjonariusz SG szczególną uwagę zwrócił na nieprawidłowości w dowodzie osobistym.

Dodatkowo ustalono z funkcjonariuszami Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, że we Włoszech, na takie dane osobowe, nie wydano dowodu osobistego. Blankiet został całkowicie sfałszowany. 29-latek, tłumaczył funkcjonariuszom, że chciał dostać się do Włoch, bo tam ma żonę, obywatelkę Unii Europejskiej. Funkcjonariusze z PSG w Grzechotkach ustalili, że żadnej żony we Włoszech nie ma. Podstęp mu się nie udał, został zatrzymany. Usłyszał zarzut usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom używając sfałszowanego dokumentu. Za popełnione przestępstwo wymierzono mu karę grzywny w wysokości 500 zł.

Następnego dnia Kubańczykowi wydano decyzję o odmowie wjazdu do Polski i o godzinie 15.30 udał się z powrotem do Rosji.