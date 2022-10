Miał narkotyki, wagę oraz zgrzewarkę 

Policjanci kryminalni z elbląskiej komendy zatrzymali w Pasłęku 35-latka, który posiadał przy sobie narkotyki. Przeszukanie pomieszczeń należących do mężczyzny przyniosło kolejne efekty policyjnej pracy.

Sytuacja miała miejsce wczoraj w Pasłęku. Tam policjanci kryminalni zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który wychodził ze swojego mieszkania. W naramiennej saszetce miał foliowe woreczki z narkotykami Charakterystyczne było to że były one zgrzane próżniowo. Była to amfetamina oraz marihuana, co później potwierdzono narkotykowym testerem. Przy mężczyźnie znaleziono też małą wagę elektroniczną. Policjanci po zatrzymaniu przeszukali także pomieszczenia należące do 35-latka. W komórce lokatorskiej znaleziono kolejne zgrzane hermetycznie opakowania z amfetaminą oraz marihuaną oraz drugą elektroniczną wagę. W garażu podczas przeszukania natrafiono na zgrzewarkę do próżniowego pakowania żywności za pomocą, której mężczyzna miał pakować porcjowane narkotyki.

35-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Usłyszał już zarzuty usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Za taki czyn może mu grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności. Zawnioskowano także o zastosowanie aresztu tymczasowego dla 35-latka.