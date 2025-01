Miał przy sobie ponad pół kilograma narkotyków

Podczas legitymowania przy ul. Brzeskiej w Elblągu policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę, przy którym znaleziono 685 gramów narkotyków – amfetaminy i marihuany. Okazało się również, że zatrzymany był poszukiwany przez prokuraturę i ma na koncie liczne przestępstwa. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze prewencji zatrzymali 47-letniego mężczyznę podczas legitymowania przy ul. Brzeskiej w Elblągu. W trakcie interwencji mężczyzna zachowywał się bardzo nerwowo. Przy zatrzymanym znaleziono woreczki foliowe zawierające 450 gramów amfetaminy oraz 235 gramów marihuany, co łącznie dało 685 gramów zakazanych substancji. Podczas sprawdzania danych osobowych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu w związku ze sprawą prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym. Zatrzymany był wcześniej karany za pobicie, oszustwo oraz posiadanie narkotyków.

W poniedziałek (13 stycznia) 47-latek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Mężczyzna przyznał się do winy, jednak odmówił składania wyjaśnień. Prokurator złożył wniosek do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.