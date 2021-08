Mieli narkotyki i kradli ubrania

Wspólne działania policjantów prewencji i ruchu drogowego z Elbląga doprowadziły do zatrzymania grupy zajmującej się kradzieżą markowych ubrań ze sklepów. Dwóch z trzech zatrzymanych mężczyzn działało w ramach tzw. recydywy. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzą dodatkowo za posiadanie narkotyków.

Kradzież miała miejsce w czwartek (12 sierpnia) w Elblągu przy ul. Hetmańskiej. Po godzinie 17 sprawcy weszli do sklepu i zabrali ubrania na kwotę ponad 1 400 zł. Odjechali niewielkim volkswagenem. Policjanci zareagowali na wezwanie pracowników sklepu. Współdziałały patrole prewencji i ruchu drogowego z Elbląga. Samochód podejrzanych (vw polo) został zatrzymany przy trasie K22 (Elbląg - Malbork) w okolicach miejscowości Błotnica (gm. Gronowo Elbląskie). Był wypełniony skradzionymi ubraniami. Policjanci znaleźli w nim także amfetaminę. Dwóch mieszkańców Malborka w wieku 34 i 24 lat oraz jeden elblążanin w wieku 26 lat trafili do policyjnej celi. Ten ostatni oraz jego 24 partner działali w ramach tzw. recydywy. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzą dodatkowo za posiadanie narkotyków. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.