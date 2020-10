Mieszkanie z nielegalnymi automatami i amfetaminą

W prywatnym mieszkaniu w Elblągu znajdował się... punkt z nielegalnymi automatami do gry. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli cztery takie urządzenia, znaleźli też ponad 140 gramów amfetaminy.

W ciągu niespełna dwóch tygodni warmińsko-mazurscy funkcjonariusze KAS ujawnili kolejne nielegalne automaty do gier w Elblągu. Tym razem punkt usytuowany był w prywatnym mieszkaniu. Znajdował się na drugim piętrze bloku mieszkalnego.

Przeprowadzenie czynności przez funkcjonariuszy było utrudnione, ponieważ wejście do klatki schodowej objęto monitoringiem, a drzwi do mieszkania były antywłamaniowe. Mimo utrudnień, funkcjonariusze skutecznie weszli do lokalu. Na miejscu ujawnili cztery nielegalne automaty do gier. W punkcie zastali uczestników procederu oraz głównego lokatora. Ponadto w wyniku przeszukania funkcjonariusze ujawnili w mieszkaniu 141 gramów amfetaminy.

Funkcjonariusze ustalili, że organizatorem hazardu w mieszkaniu jest ta sama grupa, która urządzała gry na automatach w punkcie kontrolowanym około dwóch tygodni temu.

Zajęte narkotyki oraz głównego lokatora przekazano Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu. Automaty trafiły do depozytu, a sprawę prowadzi komórka dochodzeniowo-śledcza w Elblągu.