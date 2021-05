Mój Elbląg – zielone miasto" - IV edycja "wyŁADnijMY Elbląg

Trwa czwarta edycja konkursu plastycznego „wyŁADnijMY Elbląg” adresowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Hasło tegorocznej edycji brzmi „mój Elbląg – zielone miasto”. Na prace czekamy do 12 maja br.

Organizatorem konkursu jest Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy współpracy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Centrum Sztuki Galeria EL. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Elbląga. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują upominki. W roku ubiegłym były to kubki z konkursowym nadrukiem, breloki z piekarczykiem oraz słodycze. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody uczestnikom konkursu a także ich opiekunom.

Podobnie jak w ubiegłym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, konkurs będzie przeprowadzony w warunkach pracy zdalnej. Zgodnie z regulaminem konkursu, zdjęcia prac konkursowych muszą zostać przesłane do organizatora w terminie do dnia 12.05.2021 r. Zdjęcia prac konkursowych będą eksponowane w dostępnej na stronie internetowej miasta wirtualnej galerii www.wyladnijmy.elblag.eu. Uroczysty wernisaż wystawy prac zgłoszonych do tegorocznego konkursu planowany jest na 9 czerwca o godz. 10.00 na oficjalnym kanale YouTube miasta Elbląg. W czasie wernisażu o pracach przysłanych na tegoroczną edycję konkursy „Wyładnijmy Elbląg” a także o nagrodach i wyróżnieniach dla uczestników konkursu będą mówić członkowie komisji konkursowej;

• Adriana Ronżewska-Kotyńska – dyrektor Centrum Sztuki Galeria El,

• Bogdan Kiliński - założyciel Pracowni Plastycznej Inveni Ryt,

• Łukasz Kogut – konsultant ds. edukacji artystycznej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,

• Roman Smoleński – inspektor ds. estetyki miasta w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.



Tradycyjnie już wernisaż uświetnią swoimi występami dzieci i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury.

Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu, w tym także także nagrody dodatkowe, będą wręczane w szkołach przy okazji odbierania przez uczniów świadectw szkolnych.

Sponsorami konkursu są:

• Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

• Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

• Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

• Fabryka Słodkości WOLNOŚĆ Sp. z o.o.



Zaproszenie

Organizatorzy konkursu plastycznego „wyŁADnijMY Elbląg” zapraszają wszystkich zainteresowanych dziecięcą wizją naszego miasta do wirtualnej galerii na wernisaż wystawy pod hasłem „mój Elbląg – zielone miasto”. Wernisaż wystawy prac zgłoszonych do konkursu odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 na oficjalnym kanale YouTube miasta Elbląg. Zdjęcia prac będą eksponowane w wirtualnej galerii konkursu na stronie www.wyladnijmy.elblag.eu