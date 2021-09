Na Grottgera uderzył w drzewo

Dziś (6 września) służby zostały wezwane do zdarzenia, które miało miejsce na ul. Grottgera. Kierowca audi najpierw zahaczył o kilka aut, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala na badania.

Do zdarzenia doszło około godz. 18:30. Na miejsce przybyła policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Kierujący audi podróżował w stronę ronda, nie zachował ostrożności i otarł kilka aut zaparkowanych przy drodze, a następnie uderzył w drzewo. Sprawca został zabrany do szpitala na badania, tam zostanie sprawdzona jego trzeźwość. Ulica Grottgera została zablokowana, policja ustala okoliczności zdarzenia.

red.