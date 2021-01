Nie daj się oszukać

Oszuści posuwają się do różnych metod, aby wyłudzić nasze pieniądze. Jedną z najnowszych jest odpowiedź na zamieszczone ogłoszenie, i skontaktowanie się poprzez komunikator internetowy.

Wczoraj (6 stycznia) ofiarą takiego oszustwa padła elblążanka, która zamieściła ogłoszenie sprzedaży koszulki (t-shirt). Skontaktowała się z nią osoba „chcąca kupić” wystawiony towar i za pomocą komunikatora internetowego przesłała pewien link. Kobieta kliknęła w niego i podała w nim swoje dane, numer karty płatniczej oraz dane autoryzujące konto. Jak nie trudno się domyślić z konta zniknęła kwota około 800 złotych.

To nie pierwsze tego typu zgłoszenie. Policjanci przez minione dwa miesiące przyjęli kilka zgłoszeń od elblążan, którzy padli ofiarą oszustów, działających na jednym z popularnych portali aukcyjnych. Przestępcy zaatakowali osoby, które zarówno wystawiały jak i sprzedawały różne rzeczy poprzez serwis ogłoszeniowy.

Oszuści prosili sprzedających, by kliknęli w link związany rzekomo z przesyłką. Link przekierowywał do arkusza, w którym trzeba było podać odpowiednie dane, m.in. trzycyfrowy kod CVV/CVC oraz termin ważności karty płatniczej. Kolejnym krokiem było przekierowanie do aplikacji bankowej. I tak - podążając za tymi instrukcjami - ofiary traciły pieniądze. Podobnie było w przypadku sprzedaży. Tam w wiadomości od kupującego pojawiał się np. link ze zdjęciem sprzedawanego towaru, a pod tym zwrot „odbierz pieniądze” i dalej prośba o podanie danych karty, na którą ma być dokonany zwrot. Pokrzywdzeni bez zastanowienia klikali w linki i przekazywali poufne informacje, tracąc w ten sposób kontrolę nad środkami zgromadzonymi na koncie.

Jak zawsze przy takim zdarzeniu przestrzegamy, otwierać nieznanych linków i nie podawać danych - szczególnie tych, związanych z dokonywaniem płatności online i dostępem do bankowości internetowej.