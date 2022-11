Nie dała się nabrać na ten rodzaj oszustwa 

Pewna elblążanka odebrała telefon od kobiety podającej się ze policjantkę. W trakcie rozmowy ta próbowała namówić starszą Panią do wypłacenia znacznej sumy pieniędzy oraz przekazania jej policjantowi…

Kobieta na szczęście nie uwierzyła oszustce i nie przekazała jej ani pieniędzy ani swoich danych, bo o nie również zapytała dzwoniąca. Starsza pani nie uwierzyła w przygotowaną historię, bo słyszała wcześniej o tym rodzaju oszustwa.

A czy twoi bliscy znają mechanizm oszustwa „na policjanta”? I co zrobią, gdy ktoś zadzwoni do nich i spróbuje ich na to nabrać?

Zapytaj ich i opowiedz o takich sytuacjach lub pokaż im nasz spot.