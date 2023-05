Nie miał prawa jazdy i spowodował kolizję

Sąd Rejonowy w Elblągu ukarał grzywną 20-latka, który wsiadł za kierownicę bez prawa jazdy. Na domiar złego spowodował kolizję. Ten młody człowiek musi zapłacić 2 500 zł grzywny i ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy.

Do zdarzenia doszło 8 stycznia 2023 roku na ulicy Kręgielnej w Elblągu. 20-latek brawurowo kierował osobowym mitsubishi. Wiózł pasażera. Stracił panowanie nad samochodem i uderzył w zaparkowaną toyotę, a ona z kolei w opla. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Policjanci zatrzymali młodego kierującego. Jak się okazało w ogóle nie miał prawa jazdy. Funkcjonariusze skierowali do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny. Jest już wyrok w tej sprawie. 20-latek musi zapłacić 2 500 zł grzywny i ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy.

Funkcjonariusze przypominają, że brawura oraz nadmierna prędkość to częste przyczyny wypadków drogowych. Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.