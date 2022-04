Nie otwierał drzwi policjantom, ponieważ oglądał serial „Gliniarze”

Kryminalni z Elbląga zatrzymali 55-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna nie otwierał drzwi policjantom i konieczna była pomoc strażaków. Po zatrzymaniu powiedział, że nie słyszał pukania, bo oglądał serial “Gliniarze”.

Interwencja miała miejsce w środę (6 kwietnia), przy ulicy Cichej w Elblągu. Policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 330 dni pozbawienia wolności. Pomimo wyraźnych hałasów za drzwiami nikt nie otwierał i nie reagował na wezwania policjantów. Konieczna była pomoc strażaków i wysięgnik, na którym funkcjonariusze wjechali na pierwsze piętro budynku. Po wejściu do mieszkania zastali poszukiwanego siedzącego przed telewizorem. Oglądał serial “Giniarze”. Powiedział, że dlatego właśnie nie słyszał pukania. Mężczyzna został doprowadzony do aresztu śledczego.