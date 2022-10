Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, bo i tak Cię znajdą!

Obywatele Ukrainy, szukając grzybów, weszli na pas drogi granicznej i zawrócili. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie ustalili, że sprawcami wykroczenia były 2 kobiety i 2 mężczyzn.

Do zdarzenia doszło 9 października. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie szukali sprawców wejścia na pas drogi granicznej. Do akcji włączył się również przewodnik z psem służbowym. Sprawdzono pobliskie drogi i tereny przygraniczne.

Ślady takiego samego obuwia odnaleziono również w innych miejscach. Wszystko wskazywało, że jest to czteroosobowa grupa. Mgła panująca tego dnia utrudniała odczyt zapisów z kamer. Pomimo to, funkcjonariusze SG nie odpuścili. Poszukiwania doprowadziły ich do Elbląga. Okazało się, że dwie kobiety w wieku 31 i 43 lata oraz dwóch mężczyzn w wieku 37 i 38 lat szukając grzybów, weszli na pas drogi granicznej, a gdy przekonali się, że grzybów tam nie ma, zawrócili.

Mieszkający w Elblągu Ukraińcy nie spodziewali się, że po tygodniu zapukają do nich funkcjonariusze Straży Granicznej. W minionym tygodniu każdy z nich zapłacił mandat w kwocie 500 zł.

Przygraniczne lasy kuszą grzybiarzy, dlatego po raz kolejny apelujemy o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie grzybobrania. Pamiętaj, kiedy utracisz orientację i wejdziesz na pas drogi granicznej, nie uciekaj, zadzwoń do najbliższej placówki Straży Granicznej i poinformuj o zdarzeniu.