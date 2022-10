Nie wrzucaj opon do pojemnika na śmieci 

Przypominamy o sytuacji o której informowaliśmy już jakiś czas temu. Pewien elblążanin miał zapłacić 300 złotych grzywny za wyrzucenie starych opon do osiedlowego „śmietnika”.

Sytuacja miała miejsce na jednym z osiedli przy ul. Płk. Dąbka. Tam pewien 47-latek wyrzucił do pojemnika na śmieci 4 samochodowe opony. Wobec mężczyzny skierowano wniosek do sądu o ukaranie, a sąd skazał go na grzywnę w wysokości 300 złotych.

Zbliża się czas wymiany opon z letnich na zimowe a pozostawienie starych zużytych w zakładzie wulkanizacyjnym rodzi dodatkowe koszty (około 40 złotych) ktoś więc może wpaść na pomysł, aby pozbyć się takich niepotrzebnych opon wynosząc je w nocy na „śmietnik” lub wcześnie rano do lasu. Zanim taki pomysł się zrodzi podsuwamy inny.

Warto wiedzieć, że:

Zużyte opony mieszkańcy mogą przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Mazurskiej, gdzie w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są w ilości 4 sztuki/na rok na gospodarstwo domowe. Trwa to naprawdę chwile (sprawdziliśmy) i nic już więcej za to nie zapłacimy. Więcej informacji na stronie.