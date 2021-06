Nielegalna wytwórnia papierosów

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bezledach ujawnili nielegalne papierosy i krajankę tytoniową. Zabezpieczyli maszyny do produkcji i owijania papierosów. W nielegalny biznes zamieszanych było dwoje mieszkańców powiatu elbląskiego.

W trakcie działań ukierunkowanych na zwalczanie przemytu, funkcjonariusze Straży Granicznej 11 czerwca przeszukali pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze w powiecie braniewskim i elbląskim. Na jednej z posesji użytkowanej przez 40-letnią kobietę i o dwa lata starszego mężczyznę, funkcjonariusze SG znaleźli 3 330 sztuk nielegalnych papierosów i ponad 41 kg tytoniu. Szacunkowa wartość zabezpieczonych towarów wynosi ponad 33 tys. zł. Ponadto ujawniono maszynę do produkcji papierosów, urządzenie do owijania nielegalnych wyrobów tytoniowych oraz ponad 4 tys. sztuk pustych paczek i blisko 80 tys. sztuk gilz papierosowych. Zabezpieczono również betoniarkę, która służyła do mieszania tytoniu.

Za prowadzenie nielegalnego biznesu mieszkańcy powiatu elbląskiego poniosą odpowiedzialność karno-skarbową.