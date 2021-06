Nielegalny salon gier i narkotyki

Nielegalny salon gier z automatami i rozsypane w pośpiechu narkotyki. Taki obraz zastali policjanci w jednym z pawilonów handlowych w Elblągu. Do sprawy zostały zatrzymane dwie osoby. Interweniowali również funkcjonariusze warmińsko-mazurskiego urzędu celno-skarbowego.

We wtorek (29.06) policjanci interweniowali w jednym z pawilonów miasteczka handlowego przy ul. Pestalozziego w Elblągu. Weszli do lokalu, w którym zatrzymali 30-letniego mężczyznę i towarzyszącą mu 37-letnią kobietę. W pawilonie stały nielegalne automaty do gier hazardowych i wszędzie była rozsypana amfetamina. Zarówno zarządzającemu nielegalnym procederem, jak również właścicielowi lokalu, w którym prowadzony był hazard, grozi grzywna w kwocie nawet 500 tys. zł oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.