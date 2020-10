Nietrzeźwi kierowcy na elbląskich drogach

Tylko w ciągu ostatniej doby elbląska policja zatrzymała na drogach aż 3 nietrzeźwych kierujących. Wśród nich był kierowca ciągnika. Wszystkim grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Niechlubny rekordzista to 57-latek, który miał 2,1 promila alkoholu w organizmie i kierował dostawczym citroenem. Mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Raczki Elbląskie. Z kolei w Milejewie policjanci zatrzymany 62-letniego kierowcę ciągnika rolniczego. Mężczyzna miał 0,6 promila alkoholu w organizmie. W tym samym miejscu funkcjonariusze skontrolowali jeszcze kierowcę opla. 24-latek miał ponad promil. Wszyscy zatrzymani odpowiedzą za przestępstwo, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.