Nocne odgłosy piłowania i narkotyki w mieszkaniu

Chwilę po północy dobywające się z mieszkania odgłosy piłowania i głośne zachowanie mężczyzn skupiły na sobie uwagę policjantów. Sytuacja miała miejsce w jednym z mieszkań przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu.

Gdy policjanci stanęli pod drzwiami mieszkania, z jego wnętrza dało się słyszeć hałas piłowania drewnianych elementów oraz głośne rozmowy. Te ostatnie dotyczyły… zażywania narkotyków. Gdy policjanci zapukali do drzwi mieszkania, na chwilę ukazał się w nich mężczyzna, po czym gdy spostrzegł, kto stoi na klatce, próbował je zamknąć. To mu się jednak nie udało.

W mieszkaniu policjanci zauważyli dwóch innych mężczyzn, z których jeden próbował wyrzucić przez okno dwa foliowe zawiniątka z nieznaną substancją. W kuchni na szafce leżała inna foliowa torebka z zawartością bryłek. Po sprawdzeniu testerem okazały się być amfetaminą. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn 29-latka, 27-latka i 30-latka. Wszyscy twierdzili, że amfetaminę widzą pierwszy raz i nie wiedzą, skąd wzięła się w mieszkaniu. Policjanci zabezpieczyli także wagę elektroniczną i znalezione przy narkotykach pieniądze. Cała trójka resztę nocy spędziła w policyjnym areszcie.

Zarzut posiadania środków odurzających usłyszał 29-latek. Mężczyzna przyznał się do tego, że amfetamina i marihuana zabezpieczona przez policjantów należą do niego. Za posiadanie środków odurzających może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.