Nowe alkomaty dla elbląskiej policji

Dziś (11 września) pod Urzędem Miejskim wiceprezydent Elbląga Michał Missan przekazał Komendzie Miejskiej Policji nowe alkomaty. - Całość jest sfinansowana z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – podkreślił wiceprezydent.

- Plan jest taki, żeby Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogła wraz z policjantami czasem uczestniczyć w akcjach badania trzeźwości, wdrażając swoje działania profilaktyczne przez akcję informacyjno-edukacyjną – zaznaczył Michał Missan. - Kupiliśmy osiem tych urządzeń, ich koszt wynosi w sumie 12 tys. zł – podkreślił. Dodał, że to kolejne działanie ze strony miasta na rzecz KMP. - Przypomnę, że w tym roku w budżecie jest 68 tys. zł na działanie policji w różnych obszarach. Na kolejnej sesji jest kolejne 20 tys. na poprawę pracy policjantów pracujących w tzw. PdOZ-cie, czyli miejscu zatrzymań – mówił. Wyraził nadzieję, że zakupiony sprzęt pomoże w pracy policjantom. - Od kilku lat jestem członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za każdym razem policjant pracujący w tej komisji zgłaszał taką potrzebę, dzisiaj to realizujemy i przekazujemy (alkomaty – dop. red.) na ręce pana komendanta.

Komendant KMP Robert Muraszko podkreślił, że miasto wspiera pracę policji, m. in. w ramach realizacji programu Bezpieczny Elbląg. Podziękował też za nowe alkomaty.

- Ten rok jest specyficzny w wielu obszarach. Łącznie w 2019 r. było przeprowadzonych 80 tys. badań samych kierowców na zawartość alkoholu. Wyeliminowano z ruchu drogowego bardzo dużo nietrzeźwych, potencjalnych sprawców (wypadków – dop. red.). Ten sprzęt pozwoli nam profesjonalnie realizować nasze działania – mówił. Przyznał, że w tym roku takich przesiewowych badań trzeźwości jest mniej, jednak nowy sprzęt bardzo się przyda. - On się eksploatuje, wymaga kalibracji i ciągłego używania zarówno przez służbę ruchu drogowego jak i patrolowo-interwencyjną – mówił komendant. Dodał, że wiele osób przychodzi na komendę przebadać się, czy mogą kierować. - To jest bardzo dobre – zaznaczył.

- My potrzebujemy takiego sprzętu, ale też mieszkańcy, żeby czuć się jeszcze bezpieczniej – dodał. - Połowa alkomatów dla ruchu drogowego, połowa dla służby patrolowo-interwencyjnej i z pewnością przyniesie to pozytywny oddźwięk jeśli chodzi o bezpieczeństwo – mówił. Podkreślił też, że nowe alkomaty powinny posłużyć "dobrych kilka lat". Sprzęt pokazuje wynik pomiaru zawartości alkoholu, w przypadku wyniku pozytywnego wymaga on jeszcze potwierdzenia procesowym urządzeniem, "legalizowanym i atestowanym". Dopiero to potwierdzenie umożliwia podjęcie przez funkcjonariuszy dalszych czynności. - To urządzenie jest wstępnym badaniem – zaznaczył komendant.