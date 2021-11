Nowy radiowóz dla pasłęckich policjantów

fot. KMP

Przed budynkiem Komisariatu Policji w Pasłęku przekazano dziś na ręce insp. Roberta Muraszko Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu, kluczyki do nowej hybrydowej toyoty. To już drugie takie auto zasilające elbląski garnizon. Nowy radiowóz trafił do Komisariatu Policji w Pasłęku.

Zakup auta sfinansowano w połowie z Funduszu Wsparcia Policji, na który złożyły się środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz Gminy Pasłęk a w połowie z funduszy Komendy Głównej Policji. Łącznie była to kwota 110 tysięcy złotych. Symbolicznego przekazania kluczyków dokonali Wiesław Śniecikowski Burmistrz Pasłęka oraz w imieniu Macieja Romanowskiego Starosty Elbląskiego, Stanisław Sołowiej Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Elblągu Nowym radiowozem jest ekologiczna toyota corolla, która dodatkowo jest autem hybrydowym. To druga hybryda przekazana w tym roku Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu. Pierwsze takie auto trafiło na początku tygodnia do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu